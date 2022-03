2. Handball-Bundesliga : Dormagen präsentiert sich wie ein Absteiger

Jan Reimer, hier bei einem Heimspiel, war ein Lichtblick gegen Dessau. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Das Tabellenschlusslicht konnte nach dem Überraschungserfolg gegen Dresden nicht nachlegen. Eine schwache Vorstellung führte für den TSV Bayer im Kellerduell beim Dessau-Roßlauer HV zu einer klaren Niederlage.

Von David Beineke

Es bleibt dabei: Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen können in dieser Saison einfach nicht von dem Rückenwind profitieren, den sie sich selbst durch gute Leistungen verschafft haben. Nach dem starken Auftritt am vergangenen Freitag beim überraschenden Heimsieg gegen den HC Elbflorenz enttäuschten die Dormagener am Mittwochabend im so wichtigen Auswärtsspiel beim Dessau-Roßlauer HV erneut. Anstatt den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verkürzen, ließ sich der Tabellenletzte von den ebenfalls um den Klassenverbleib kämpfenden Gastgebern den Schneid abkaufen und verlor verdient mit 28:35 (12:16). Dabei war nicht nur die Offensivleistung erneut nicht Zweitliga-tauglich, dieses Mal bekam auch die Abwehr nur selten Zugriff und ließ es an Aggressivität vermissen.

In dieser Saison hatten die Dormagener schon nach überraschenden Siegen gegen Nordhorn und Bietigheim Hoffnung geschöpft, doch beide Male war der Aufschwung nicht nachhaltig. Und auch dieses Mal war in Dessau nichts von gestiegenem Selbstbewusstsein durch den Erfolg gegen Dresden zu spüren. Zwar besorgten Jan Reimer, am Mittwoch der mit Abstand beste TSV-Spieler, vom Siebenmeterpunkt (1:0/2.) und Tim Mast von Linksaußen (2:1/4.) frühe Führungen, doch als die Gastgeber dann nach sieben Minuten durch Max Emanuel bei 3:2 erstmals in Front lagen, war es schon fast vorbei mit der Dormagener Herrlichkeit. Zwar gelang dem TSV in seiner stärksten Phase im Spiel nach einem 3:0-Lauf durch Treffer von Aron Seesing (2) und Jan Reimer in der 20. Minute der Ausgleich zum 8:8 und durch ein weiteres Tor von Seesing auch noch mal das 9:9 (21.), doch danach zog Dessau kontinuierlich davon.

Auffällig war in der ersten Hälfte, dass die Dormagener im gebundenen Spiel gegen die zugegebenermaßen starke Defensive der Hausherren kaum Lösungen fanden. Spielmacher Ian Hüter war zwar mit seiner gewohntem Power unterwegs, doch seinen Zuspielen fehlte es oftmals an Präzision, zudem blieben seine Nebenleute auf den Halbpositionen vollkommen Wirkungslos. Daran hatte zwar auch der wieder starke Dessau-Keeper Philip Ambrosius seinen Anteil, aber auch das forsche Stören der Abwehrspieler schmeckte dem Dormagener Rückraum überhaupt nicht und führte zu etlichen überhasteten Abschlüssen. Bezeichnend, dass in der ersten Hälfte Jan Reimer mit 6/4 Toren bester Schütze war, während aus dem Rückraum nur Ian Hüter und Alexander Senden je einmal trafen. Völlig abgemeldet war André Meuser und auch der für ihn in der 17. Minute gekommene Neuzugang Artur Karvatski blieb den Nachweis schuldig, dass er im Abstiegskampf ein entscheidender Faktor werden könnte. Aber auch Senden und der gegen Dresden so starke Mislav Grgic blieben vollkommen blass. Insgesamt standen für die Gäste nach der ersten Hälfte zehn Fehlversuche zu Buche. Dass Dormagen vor der Pause wenigstens bis zur 20. Minute mithalten konnte, lag daran, dass bis dahin das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torwart noch leidlich gut funktionierte. Mit sieben Paraden war Martin Juzbasic sogar noch besser als sein Gegenüber Philip Ambrosius (5).

„Wir sind von Anfang an nicht richtig ins Abwehrspiel reingekommen und waren auch nicht gut im Zweikampfverhalten. Dessau hat das aber auch gut gemacht mit viel Bewegung und kam dann immer wieder durch bis an den Kreis. Vorne haben wir ein, zwei Fehler zu viel gemacht. Die wurden prompt bestraft. Und nach dem höheren Rückstand wurden wir unsicherer“, analysierte TSV-Coach Peer Pütz nach dem Spiel, was schon deutlich macht, dass auch nach dem Seitenwechsel nicht der Hebel umgelegt werden konnte. Während Dessau immer wieder zu leichten Toren kam, fehlte den Gäste weiter die Selbstverständlichkeit, sie mussten für die meisten Treffer hart arbeiten und gerieten immer mehr ins Hintertreffen. In Hälfte zwei kamen noch mal zehn Fehlversuche hinzu. Erst als die Partie schon verloren war, fielen noch ein paar Treffer aus dem Rückraum. Als Yannick-Marcos Pust zum 29:20 (49.) traf und Dormagen auch noch eine Zwei-Minuten-Strafe kassierte, drohte sogar ein Debakel. Eine Niederlage mit zweistelligem Unterschied konnte zwar verhindert werden, doch TSV-Spielern war anzusehen, dass auch das 28:35 richtig wehtat. Ihr Trainer Peer Pütz guckt dennoch positiv nach vorne: „Das war natürlich ein Dämpfer gegen einen Konkurrenten in der Abstiegsregion. Aber wir werden am Sonntag wieder in die Spur finden und die Punkte gegen Lübeck-Schwartau holen.“