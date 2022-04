2. Handball-Bundesliga : Wichtiger Heimsieg für Dormagen gegen Lübeck

Ian Hüter traf gegen Lübeck sechsmal für den TSV. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Nach der schwachen Vorstellung am Mittwoch in Dessau haben die Dormagener am Sonntagabend wieder ihr anderes Gesicht gezeigt. Gegen den VfL Lübeck-Schwartau gab‘s daheim wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Die Zweitliga-Handballer des TSV Bayer Dormagen haben vorerst den letzten Tabellenplatz verlassen. Durch den 26:25 (11:10) Heimsieg am Sonntagabend gegen den VfL Lübeck-Schwartau gaben sie die rote Laterne an den EHV Aue weiter, der parallel in Coburg an einem Sieg schnupperte, am Ende aber nicht über ein 27:27 hinauskam. Damit gelang den Dornagenern der zweite Heimerfolg in Serie, unterbrochen von dem gruseligen Auftritt am vergangenen Mittwoch beim Dessau-Roßlauer HV.