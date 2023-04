2. Handball-Bundesliga Dormagen gelingt wichtiger Arbeitssieg gegen Dresden

Denn nachdem den Torhütern auf beiden Seiten bis dahin nicht allzu viel gelungen war, packte er drei starke Paraden inklusive eines parierten Siebenmeters in Folge aus und hatte damit entscheidenden Anteil daran, dass Dormagen in Führung blieb. Als die Gäste auf 28:30 (57.) verkürzten und Jan Reimer einen Siebenmeter an den Pfosten setzte, drohte die Partie doch noch mal zu kippen. Doch dann war es Joshua Reuland, der kühlen Kopf bewahrte und mit dem 31:28 (59.) die Weichen auf Sieg stellte. Nach der letzten Auszeit von Matthias Flohr stellten Sterba und Senden den Endstand mit vier Toren Vorsprung her und sorgten nach all der Anspannung im TSV-Bayer-Sportcenter doch noch für ausgelassene Stimmung. „Dresden hat uns mit dem siebten Feldspieler und seiner variablen Abwehr vor viele Aufgaben gestellt. Das haben meine Spieler gut gemacht, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen“, meinte Flohr, der abschließend betonte: „Der Abstiegskampf geht so lange weiter, bis wir auch rechnerisch durch sind.“ Jetzt steht zunächst eine Länderspielpause an, ehe es für Dormagen am 3. Mai in Ludwigshafen weitergeht.