2. Handball-Bundesliga TSV Bayer Dormagen enttäuscht in Vinnhorst

Die Ursachen dafür könnten auch in der Anfangsphase liegen. Denn nach einem vielversprechenden Start mit einer schnellen 2:0-Führung (2.), war es ausgerechnet der mit einer Dormagener Vergangenheit ausgestattete Vinnhorster Winterzugang Sven Eberlein, der mit einem Doppelschlag ausglich und den TSV augenscheinlich nachhaltig verunsicherte. Schon vor dem 1:2 hatten die Gäste zwei Möglichkeiten vergeben, direkt nach dem Ausgleich scheiterte Peter Strosack bei einem guten Winkel mit einem Wurf von Rechtsaußen. Auch wenn der TSV durch Lucas Rehfus erst in der 9. Minute das nächste Mal traf, blieb er zwar zunächst dran, doch ein vergebener Tempogegenstoß durch Peter Strosack (9.) und ein verworfener Siebenmeter von Jan Reimer (12.) deuteten an, dass es um die Überzeugung bei den Dormagenern nicht zum Besten bestellt war. Und es deutete sich an, dass TuS-Keeper Stefan Hannemann zum entscheidenden Faktor werden könnte. Und der wurde er dann auch. Während er die Gäste in Hälfte eins mit zehn Paraden entnervte und sich dann eine kleine Schaffenspause nach der Pause gönnte, war er in einer kritischen Phase seiner Mannschaft in Hälfte zwei wieder zur Stelle. Da konnten die Torhüter auf der Gegenseite nicht ansatzweise mithalten, Christian Simonsen blieb glücklos, BHC-Leihgabe Louis Oberosler in gut elf Minuten ebenso.