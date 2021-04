Lizenzvergabe : Die Sponsoren bleiben den Handball-Klubs verbunden

Dormagen Das Lizenzierungsverfahren für die Handball-Saison 2021/2022 fällt trotz sehr angespannter Lage aufgrund mehrerer Faktoren positiv aus.

(sit) Am Dienstag hatte die unabhängige Lizenzierungskommission des Handball-Bundesliga e.V. bekanntgegeben, dass alle Vereine der Ersten und Zweiten Bundesliga, darunter auch der TSV Bayer Dormagen, die Lizenz für die Spielzeit 2021/22 erhalten – natürlich unter dem Vorbehalt der jeweiligen sportlichen Qualifikation. Dazu Olaf Rittmeier, Mitglied der Lizenzierungskommission: „Das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2021/2022 fällt trotz sehr angespannter Lage aufgrund mehrerer Faktoren positiv aus. Es ist den Geschäftsführenden der Klubs gelungen, über einen längeren Zeitraum laufende Kosten erheblich zu senken. Positiv wirkt sich aus, dass die Sponsoren in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage den Klubs weitestgehend verbunden bleiben – sicher auch, weil es gelungen ist, den Spielbetrieb der Ligen bis dato aufrechtzuerhalten und so auch die TV-Präsenz mit sehr guter Reichweite zu sichern. Auch die Corona-Hilfen von Bund, Land und Kommunen tragen zur Existenzsicherung bei.“