Weltcup in Budapest : Deutsche Säbelfechter schlagen den Weltmeister

Die deutschen Säbelfechter holten Platz zwei bei Weltcupturnier in Budapest: (v.l.) Matyas Szabo, Benedikt Wagner, Richard Hübers und Max Hartung. Foto: DFB/Augusto Bizzi

Dormagen Quartett des TSV Bayer Dormagen unterliegt beim Weltcup-Turnier in Budapest nach Erfolg über Korea erst im Finale den bärenstarken Russen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Die Entscheidung, mitten in der Corona-Pandemie am Weltcup-Turnier in Budapest teilzunehmen, hat sich für die Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen als goldrichtig erwiesen. Nach Bronze im Einzel durch Matyas Szabo sprang mit der Mannschaft sogar Silber heraus. Und weil bei Szabo, Max Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers vor der Rückkehr mit dem Pkw nach Deutschland auch der PCR-Test negativ ausfiel, durfte Bundestrainer Vilmos Szabo den Trip nach Ungarn als vollauf gelungen abhaken. Sein Fazit: „Ein super Ergebnis für die Jungs. Besonders nach dieser langen Wettkampfpause von fast einem Jahr. Das gibt uns mit Blick auf die Olympischen Spiele jetzt noch einmal einen richtigen Push. Ich bin mehr als zufrieden.“

Im Mannschaftswettbewerb zeigten seine Schützlinge die ganze Bandbreite ihres Könnens: Dem klaren Auftaktsieg über Japan (45:26) fügten Hartung & Co. im Viertelfinale einen 45:42-Erfolg über Frankreich an. Ein hartes Stück Arbeit, ging es in diesem Duell für die „Équipe Tricolore“ doch um ihre letzte Chance im Kampf um das olympische Ticket. Ihr vorgezogenes Meisterstück lieferten die Säbelfechter vom Höhenberg im Halbfinale ab. Gegen Korea, Nummer eins der Weltrangliste, amtierender Weltmeister und selbstverständlich Topfavorit in Budapest, sorgte das Quartett aus Dormagen mit seinem 45:41-Sieg für eine faustdicke Überraschung.

Ein Coup, der wertvolle Körner gekostet hatte. Fast zwangsläufig lief darum im Finale gegen euphorisierte Russen, die sich durch das Viertelfinale-Aus der Franzosen ebenfalls schon für Tokio qualifiziert hatten, zunächst wenig. Deutschland geriet mit 2:10 und 6:15 ins Hintertreffen – und kam dann gewaltig zurück: Für die Initialzündung sorgte Hartung, der seine Duelle mit Veniamin Reshetnikov (8:5) und Konstantin Lokhanov (9:4) gewann. Die Folge: Szabo ging mit einem knappen Vorsprung ins letzte Gefecht gegen Kamil Ibragimov. Dass ausgerechnet der im Einzel so starke Sohn des Bundestrainers die zwischenzeitliche 43:40-Führung nicht ins Ziel brachte (43:45), grämte den daheim per Livestream am Bildschirm mitfiebernden TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald freilich überhaupt nicht. „Man muss einfach auch mal sagen, dass die russische Mannschaft hier einen bärenstarken Wettkampf abgeliefert hat.“ Darum zog er ein ausschließlich positives Resümee: „Nach einem Jahr Pause wusste niemand, wo er aktuell steht. Dann direkt zwei Medaillen zu holen, ist fünf Monate vor den Olympischen Spielen ein hervorragendes Ergebnis.“