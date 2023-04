Handball Dormagens C-Jugend verteidigt Titel

„Aus sportlicher Sicht konnten wir am Samstag im Halbfinale noch nicht ganz zufrieden sein. Die Spielweise litt unter der Anspannung und der Drucksituation des Final Four“, sagte C-Jugend-Coach Dennis Horn nach dem 35:32-Sieg im Halbfinale gegen den ASV Hamm-Westfalen. Fast über die ganze erste Hälfte lag sein Team zurück, erst kurz vor dem Pausenpfiff gelang die knappe Führung. „Aber wir hatten auch das Gefühl, dass wir noch drei Level draufsatteln können.“ So lief es in der zweiten Hälfte besser, der TSV verschaffte sich einen Fünf-Tore-Vorsprung und feierte den sicher verdienten Einzug ins Finale. Dort ging es gegen die Bonner JSG, die am Samstag die SG Menden Sauerland Wölfe ausgeschaltet hatte. „Kampf prägte das Endspiel von der ersten Minute an“, erklärte Horn und richtete ein Riesenkompliment an seine Jungs: „Sie haben sich nie aus der Ruhe bringen lassen. Auch wenn wir mit dem ein und anderen Pfiff gegen uns zu kämpfen hatten und zumeist einem Rückstand hinterherliefen, so gelang uns doch das 12:12 zur Pause.“ Die Umstellung auf eine offensivere 3:3-Deckung zwang dann Bonn zu Fehlern, die dem TSV in die Karten spielten. Zweimal führten die Dormagener mit drei Toren, Bonn ließ sich aber nicht einfach abschütteln. Entscheidend war schließlich der 3:0-Lauf von 20:20 auf 23:20. Die Bonner JSG fightete sich zwar noch einmal bis auf 22:23 heran, konnte den Dormagener Sieg aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr bringen.