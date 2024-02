Leichtathletik-DM Bronzemedaille als Motivationsspritze für Dormagenerin

Doch am Abend danach stellte sich ein deutlich vernehmbares Kratzen im Hals ein, ein trockener Husten kam hinzu, der befürchtete Infekt brach sich nun endgültig Bahn. Aber wie so oft in der Karriere von Tanja Spill war Aufgeben keine Option. Sie stellte sich dem starken Finalfeld, in dem gleich vier Konkurrentinnen mit besseren Vorleistungen aus der laufenden Hallensaison dabei waren. In den beiden ersten Runden eines gemächlichen Rennens lief die Dormagenerin an der Spitze, die Konkurrenz lauerte dahinter auf ihre Chance. Mit Beginn der dritten Runde zog Christina Hering (LG Stadtwerke München) das Tempo an und sorgte dafür, dass auch die anderen Läuferinnen erwachten, Tanja Spill fiel zwischenzeitlich weit zurück. Doch im Sog von Alina Ammann (TuS Eslingen), die sich schon im vergangenen Sommer überraschend im Freien den DM-Titel geholt hatte, ging sie in der letzten Kurve mit nach vorne. „Sie hätte noch früher attackieren können, aber sie hat meinen ersten Pfiff nicht gehört. Aber so war es auch okay“, sagte Willi Jungbluth mit Blick auf den Umstand, dass sein Schützling auf der Zielgeraden nach Alina Ammann (Platz eins in 2:07,55 Minuten) fast auch noch Christina Hering abgefangen hätte. Am Ende lag sie mit ihrer Zeit von 2:07,90 Minuten nur drei Hundertstel hinter der Müchnerin. Vielleicht hätte es gereicht, wenn sie nach der letzten Kurve nicht nach innen gezogen wäre, so musste sie zum Überholen noch mal ausscheren und ließ Zeit liegen.