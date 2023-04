2. Handball-Bundesliga Dormagener wollen wachsam bleiben

Doch nach dem Auf und Ab der vergangenen Monate und angesichts des sieben Partien umfassenden Saisonendspurts, bei dem die Dormagener insbesondere in den drei noch ausstehenden Heimspielen bestmögliche Werbung in eigener Sache betreiben möchten, bemühen sich die Dormagener verständlicherweise darum, weiter konzentriert zu bleiben. „So lange es rechnerisch noch nicht klar ist, liegt unser Fokus weiter voll auf dem Klassenverbleib. Dafür habe ich schon zu viel erlebt im Sport“, betont der aus vielen Profijahren gestählte TSV-Coach Matthias Flohr. Dementsprechend wird die Länderspielpause auch genutzt, um die Basis für noch möglichst viele Punkte im Saisonfinale zu legen. „Wir versuchen, im Training eine gute Mischung hinzubekommen und dort, wo es nötig ist, auch noch Blessuren auszukurieren“, erklärt Flohr. Nicht zur Verfügung stehen ihm aktuell zwei Spieler. Kapitän Patrick Hüter, der vor ein paar Wochen im Sinne seines Vereins zwei Qualifikationsspiele der US-amerikanischen Nationalmannschaft für die Panamerika-Meisterschaften hatte sausen lassen, ist dieses Mal zu einem Lehrgang ins schwedische Ystad gereist. Dafür ist sein Bruder Ian in der Heimat geblieben, der Anfang März noch nach Colorado Springs zu den beiden Partien der USA gegen Kanada geflogen war. Ebenfalls international unterwegs ist der so formstarke Rechtsaußen Jakub Sterba, der am Donnerstagabend mit Tschechien in Tallin auf Estland traf. Am Sonntag steht dann noch im tschechischen Frydek-Mistek ein weiteres Länderspiel gegen Island auf dem Programm.