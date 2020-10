Corona : Auch Kontaktsport ist im Rhein-Kreis weiter möglich

Rhein-Kreis Stadt Duisburg schließt wegen steigender Fallzahlen ihre Sportstätten für den Amateursport.

Die Stadt Duisburg ist indes noch einen Schritt weitergegangen. Weil die Corona-Wocheninzidenz den Wert 100,1 erreicht hat, beschloss der eingesetzte Krisenstab neben einer Reihe anderer Maßnahmen, Kontaktsport sowohl in Sporthallen (dies umfasst auch den Schulsport) als auch unter freiem Himmel (zum Beispiel Fußball) ab Donnerstag zu untersagen. An einen geregelten Spielbetrieb im Amateursport ist damit natürlich nicht mehr zu denken. Im Rhein-Kreis wie auch am gesamten Niederrhein sieht das (noch) völlig anders aus. Laut der die aktuelle Coronaschutzverordnung ergänzenden Allgemeinverfügung sei Sport, was den Wettkampf und den Trainingsbetrieb anbelange, nach wie vor erlaubt, bestätigt Christian Stoffels vom Neusser Sportamt, mochte Änderungen indes nicht ausschließen. Klaus Ehren, Geschäftsführer des Basketball-Zweitligisten TG Neuss, geht fürs Erste davon aus, dass die Tigers am Samstag (17.30 Uhr) wie vorgesehen mit einem Heimspiel gegen Rotenburg in die Saison starten können. Gleiches gilt für die beiden Handball-Regionalligisten Neusser HV und TV Korschenbroich, die aus der Herbstpause kommen. Und Eishockey-Regionalligist Neusser EV schließt am Freitag (20 Uhr) im Südpark seine Vorbereitung mit dem Testspiel gegen die Eisadler Dortmund ab.