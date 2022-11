Handball : Trotz starken Auftritts wieder nichts Zählbares für den NHV

Neuss Der Neusser HV hat einfach kein Spielglück. Auch gegen Remscheid enttäuschte das Kellerkind der Handball-Regionalliga nicht, verlor aber dennoch mit 24:27.

Wie bereits in der Vorwoche gegen Ratingen lieferte Handball-Regionalligist Neusser HV eine richtig starke Leistung ab, verlor bei HG LTG/HTV Remscheid dann am Ende aber doch mit 24:27 (Halbzeit 16:14) und stand erneut mit leeren Händen da. So bleibt die Rote Laterne im Besitz der Gäste.

Die Neusser waren von der ersten Sekunde an hellwach. Die Deckung agierte überaus konzentriert, Torhüter Moritz Wiese präsentierte sich erneut in glänzender Form und kristallisiert sich mehr und mehr als ein guter Rückhalt heraus. Auch im Angriff lief es nach Wunsch, so dass die favorisierten Hausherren zunächst einmal das Nachsehen hatten. Der NHV war bis zur 24. Minute beim Zwischenstand von 16:10 absoluter Chef im Ring. Zum Ende der ersten Halbzeit fehlte es dann ein wenig an der notwendigen Konzentration im Abschluss, so dass die Hausherren noch vier Tore aufholen konnten. Einziger Wermutstropfen bis dahin war die Verletzung von Aaron Rothkopf, der mit einer Knieverletzung ausschied.