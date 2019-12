Eishockey : NEV fehlen am Ende vier Sekunden

Neuss Nach 2:0-, 6:4- und 7:6-Führung verliert der Eishockey-Regionalligist in Dinslaken 7:8.

Wer 14 seiner (bislang) 15 Saisonspiele verliert, den sollte ein weiterer Misserfolg nicht weiter kratzen. Für den Neusser EV, Schlusslicht der Eishockey-Regionalliga West, gilt das nicht. Und so hatte der am Südpark für die Pressearbeit zuständige Jörg Passmann nach dem 7:8 (2:1, 4:3, 1:4) bei den Dinslakener Kobras auch noch in einer schlaflosen Nacht am höchst unglücklichen Spielausgang zu knabbern. „Ich habe seit 1972 viele, viele Eishockey-Spiele gesehen, habe Vieles erlebt. Aber wenn man auswärts sieben Tore schießt und dann noch verliert, dann läuft was falsch.“