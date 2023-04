2. Hockey-Bundesliga Trotz der Ausfälle setzt der HTC Schwarz-Weiß voll auf Sieg

Das findet Trainer Matthias Gräber natürlich wenig prickelnd, zumal er die Hausherren wesentlich stärker einschätzt als es ihre miese Saisonausbeute von gerade mal drei Punkten weismachen will. „Die Tabelle lügt da ein bisschen.“ Als Beleg dienen ihm vor allem die direkten Duellen seiner Truppe mit den noch sieglosen Hanseaten: In der Hinrunde rangen sich die Neusser nach einem 0:1-Rückstand ein freudloses 1:1-Unentschieden ab. „Da konnten wir mit Ach und Krach einen Punkt retten“, sagt der Coach. Und in der vergangenen Saison traf Finn LangHeinrich in Hamburg nach einer 2:0-Führung zur Halbzeitpause erst 0,9 Sekunden vor Schluss zum 3:2-Sieg. Gräber weiß sogar ziemlich genau, wo der Hase im Pfeffer liegt. „Klipper spielt ähnlich wie wir, steht tief und verteidigt gut.“ So lief das auch am Sonntag beim 2:2 in Flottbek. „Die waren vielleicht fünf Mal im gegnerischen Kreis, aber schießen zwei Tore“, hat Gräber ermittelt. Die Schützlinge von Trainer Peter Krüger verlieren zwar oft, aber selten hoch. Selbst Tabellenführer Gladbacher HTC trotzte den Jungs von der Elbe nur ein knappes 3:2 ab.