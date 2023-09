Triathlon TG-Trio eisern bei Ironman-WM im finnischen Lahti

Unter den vielen Teilnehmern, die sich in „Slots“ für die WM qualifiziert hatten, befanden sich auch drei Triathleten der TG Neuss: Heike Kellendonk startete bei den Frauen, Matthias Rück und Stephan Seidel bei den Männern. Sie hatten vorab in Sardinien (Seidel in 4:44.09 Stunden), im Kraichgau (Rück in 4:45,48) und in Luxemburg (Kellendonk in 5:39,56) ihre Tickets gelöst. Was sie erwartete, wusste TG-Trainer Hans-Peter Heinen schon vorher: „Wer an Finnland denkt, weiß von einem ebenen Land mit vielen Seen. So konnten sich die ,Trias’ auf flache und damit zeitschnelle Strecken einstellen.“