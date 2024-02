Floorball WM-Qualifikation in Lettland mit drei DJK-Akteuren

In der Bundesliga haben die Floorballer der DJK Holzbüttgen seit dem 7:6-Erfolg am 14. Januar in Bonn Pause. Das enttäuschende Aus im Deutschland-Pokal gegen Schriesheim liegt auch schon wieder knapp zwei Wochen zurück. Weiter geht’s für Trainer Joel Heine mit seinen Schützlingen in der Liga erst am 10. Februar mit dem Heimspiel gegen die Piranhhas Hamburg. Doch ein Trio steht schon jetzt unter Strom: Leo Häfner, Nils Hofferbert und Torhüter Jan Saurbier kämpfen mit der Deutschen Nationalmannschaft gerade ums Ticket für die Weltmeisterschaft vom 7. bis 15. Dezember im schwedischen Malmö.