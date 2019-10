Skaterhockey : Kaarster Trio wird Vize-Europameister

Kaarst Lennart Otten, Tim-Niklas Wolff und Patrick Petau von den Crash Eagles holen Silber bei U19-EM in Krefeld.

Wo der Name Lennart Otten fällt, ist der Erfolg meist nicht weit. Der 18 Jahre alte Skaterhockeyspieler der Crash Eagles Kaarst kann trotz seines zarten Alters schon auf einige Erfolge zurückblicken: Deutscher Pokalsieger in der Jugend, Deutscher Meister mit den Herren – und die Auszeichnung „NGZ-Sportler des Monats“ sowie den zweiten Platz bei der Sportlerwahl des Jahres sicherte sich der erfolgreiche Kaarster auch schon. Auf internationaler Ebene hat sich der Trophäensammler auch schon einem Namen gemacht: dreimal wurde Otten Europameister mit der U19-Nationalmannschaft Deutschlands. Den letzten Titel holte er zusammen mit seinen Vereinskameraden Patrick Petau und Tim-Niklas Wolff.

Auch bei der U19-Europameisterschaft in der Krefelder Horkesgath-Arena durfte das „Trio Infernal“ der Crash Eagles im Aufgebot von Bundestrainer Jens Meinhardt natürlich nicht fehlen. „Für sein Land zu spielen, bleibt immer etwas Besonderes. Egal zum wievielten Mal man schon dabei war“, versichert Dauerbrenner Otten. Beim kontinentalen Titelkampf traten neben Gastgeber und 16-fachen Rekordsieger Deutschland die üblichen Verdächtigen an: Schweiz, Österreich und Großbritannien.

In der Vorrunde, die sich über zwei Tage erstreckte, spielt jeder gegen jeden und das zweimal. „Man kennt den Gegenüber mittlerweile. Da weiß man auch, dass Österreich und Großbritannien nicht zu den Favoriten gehören, sondern guckt erst einmal auf die Schweiz“, erklärt Otten, ein „alte Hase“ im National-Dress.

Für den ganz großen Coup reichte es dieses Jahr nicht. Doch die Kaarster Akteure, allen voran Lennart Otten, stellten dennoch ihre internationale Klasse unter Beweis. Das Ausnahmetalent der Eagles wurde Top-Scorer des Turniers mit insgesamt 14 Scorerpunkten und wurde darüber hinaus ins Allstar-Team berufen. Eine Leistung, die vor dem Hintergrund, dass Otten bis eine Woche vor der EM noch an einem Schlüsselbeinbruch laborierte, nicht hoch genug zu hängen ist. Otten hingegen bleibt bescheiden. „Es war noch Luft nach oben. Gerade am zweiten Tag sind die Kräfte irgendwann geschwunden“, sagte Otten. Sympathisch.

Lange Zeit zum Wunden lecken bleibt ohnehin nicht. Denn die nächsten Aufgaben und Erfolge lassen nicht auf sich warten – und Ottens Erfolgshunger ist nach der langen Verletzungspause größer denn je. „Am Wochenende können wir mit den Herren in den Play-offs den Halbfinaleinzug schaffen. Da will ich wieder auf der Platte stehen“, hat Otten ein klares Ziel vor Augen. Und es wird gewiss nicht lange dauern, da hält er schon die nächste Trophäe in den Händen.