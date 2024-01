Tischtennis Trio aus Neuss erlebt Abenteuer in China

Das war eine ganz besondere Reise für die Tischtennis-Spieler der TG Neuss. Ende des vergangenen Jahres sind Tom Heiße, Jochen Lang und Markus Knoben nach Shanghai in China aufgebrochen, um dort an dem „Sixth Taicang China Germany Friendship Cup“ teilzunehmen. Das ist ein Turnier, das eigens ins Leben gerufen wurde, um die deutsch-chinesische Freundschaft zu förden. Dabei spielen vier deutsche gegen vier chinesische Teams. Den Neussern hat Tripp augenscheinlich viel Selbstvertrauen gegeben. Das erste Spiel des Jahres gewannen sie mit ihrer Mannschaft in der Regionalliga mit 9:1 gegen den Tabellennachbarn Hamm.