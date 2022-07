American Football : Heimisches Trio im Deutschland-Trikot

Bennet Varro, Fabian Cremers und Kelvin Schmidt (v.l.) waren mit der deutschen U19-Nationalmannschaft in Tschechien erfolgreich. Foto: Marius Varro

Rhein-Kreis Fünf Jahre war keine deutsche U19-Nationalmannschaft im American Football bei einer EM vertreten. Beim Comeback auf dieser großen Bühne waren Bennet Varro, Fabian Cremers und Kelvin Schmidt aus dem Rhein-Kreis Neuss dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Noah Knothe

Die deutsche U19-Nationalmannschaft im American Football feierte nach fünf Jahren Abstinenz bei der Europameisterschaft mit zwei Kantersiegen ein eindrucksvolles Comeback. Und das mit entscheidender Beteiligung aus dem Rhein-Kreis Neuss: Quarterback Bennet Varro, Defensive Tackle Kelvin Schmidt und Defensive End Fabian Cremers konnten bei ihren Länderspieldebüts überzeugen.

„Es ist ein ganz besonderes Gefühl, mit dem Adler auf der Brust auflaufen zu dürfen. Es hat total viel Spaß gemacht“, sagte Kelvin Schmidt. Diese Spielfreude konnte man der Mannschaft auf dem Rasen auch ansehen. Im Halbfinale blieb die Abwehr um Kelvin Schmidt und Fabian Cremers beim 47:0-Erfolg gegen Gastgeber Tschechien ohne Gegenpunkt. „Als Tackle ist man immer mitten im Spielgeschehen und hat auch in solch deutlichen Spielen immer was zu tun“, sagte Kelvin Schmidt. Auch im Finale ließ die deutsche Nationalmannschaft ihrem Gegner aus der Schweiz keine Chance. Bennet Varro trug als Stamm-Quarterback maßgeblich zum 78:9-Sieg bei. Nach der langen EM-Pause musste die deutsche Nationalmannschaft in Gruppe C starten, durch die beiden Siege qualifizierte sich die U19 für die Gruppe B bei der EM 2024. „Wir hatten es als klares Ziel, beide Spiele zu gewinnen, aber dass es so deutlich wird, konnte natürlich keiner erwarten“, meinte Kelvin Schmidt.

Info Österreich holt sich den Titel in Tschechien Europameister Durch einen 13:10- Sieg im Finale der A-Gruppe gegen Schweden krönte sich Österreichs U19 zum Europameister. Qualifikation Deutschland qualifizierte sich für die Gruppe B bei der EM 2024. Die Deutschen Gegner werden dann Absteiger Frankreich, Italien und Großbritannien heißen.

Dem Erfolg ging harte Arbeit voraus. Vorigen Montag kam das Team zusammen. Nach drei Trainingseinheiten pro Tag ging es am Mittwoch gegen die Gastgeber und am Samstag gegen die Schweiz. „Da wir viel rotiert haben und auch im Verein so viel trainieren, war ich bei den Spielen trotzdem fit, obwohl ich seit Mittwoch keine Stimme mehr habe“, meinte Kelvin Schmidt. Nicht nur das harte Training sorgte für den Erfolg, auch der Zusammenhalt in der Mannschaft war gut, obwohl die Spieler aus vielen verschiedenen Vereinen kommen. „Es herrschte eine Wahnsinnsstimmung in der Mannschaft, es gab keine Gruppenbildung. Ein Teil der Mannschaft hat am Samstagabend den Erfolg in Prag noch kräftig gefeiert“, berichtete Marius Varro, Vater von Bennet Varro, der als Zuschauer mitgereist war.

Für alle drei war es die erste Reise mit der Nationalmannschaft. Dennoch konnten alle drei bereits in der NRW-Auswahl Green Machine Erfahrung sammeln. Das Trio aus dem Rhein-Kreis Neuss mit dem Sport beim Weckhovener Club Neuss Legions angefangen. „Fabian spielt erst seit wenigen Jahren Football, damals habe ich ihn in Neuss als Receiver trainiert. Mittlerweile ist er als Defense End ein Klassespieler“, lobte Marius Varro seinen ehemaligen Schützling. Kelvin Schmidt wechselte in der Corona-Pause zu den Düsseldorf Panthern. „Die Panther durften während Corona wegen einer Sondergenehmigung weitertrainieren, weshalb ich mich für einen Wechsel entschieden habe“, erklärte er.