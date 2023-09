Triathlon Aktive der TG Neuss beenden Saison mit guten Leistungen

Beim Triathlon in Ratingen wurde um den Endstand in der Landesliga Süd gerungen. Auf dem Programm stand eine Sprintdistanz (0,4/20/5 Kilometer). Frisch von der Ironman 70.3-WM im schwedischen Lahti zurück, sammelten Matthias Rück und Heike Kellendonk Punkte in der NRW-Landesliga. Und die Überraschung blieb nicht aus, denn Matthias Rück holte sich 1:02:23 Stunden Platz drei in der Gesamtwertung. Horst Huschauer (17. in 1:07:18), Mathis Reichert (29. in 1:08:43) und Heike Kellendonk (64. in 1:13:59) komplettierten das TG-Team und konnten sich am Schluss über einen zweiten Platz für das Team freuen. Durch das überraschend gute Abschneiden in Ratingen verbesserte sich die TG Neuss in der Landesliga Süd vom 16. auf den 12. Rang.