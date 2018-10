Triathleten der TG Neuss mischen auf Lanzarote und in Almere vorne mit

Neuss Michael Karrenberg löst Ticket für die Weltmeisterschaft 2019 in Nizza.

Bei der „Challenge Almere“ in den Niederlanden, dem zweitältesten Langdistanzrennen der Welt, löste Huschauer das Ticket für die Challenge-Meisterschaft „The Champion“ über die Mitteldistanz 2019 im slowakischen Samorin. Nach leicht verpatzten Start über die Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, die er am Ende in einer Stunde und 13 Minuten absolvierte, fuhr er die 180 Kilometer Rad in fünf Stunden und 15 Minuten. Bei eisigen Temperaturen benötigte der TG-Athlet für den abschließenden Marathon knapp vier Stunden und 19 Minuten. Mit einer Gesamtzeit von zehn Stunden und 49 Minuten belegte er trotz Kälte und Magenproblemen den elften Platz. Sein Teamkollege Michael Karrenberg war gleichzeitig auf der deutlich wärmeren Kanarischen Insel Lanzarote ins Rennen gegangen. Er startete beim „70.3 Triathlon“. Das bedeutet: 1,2 Meilen Schwimmen (1,9 Kilometer), 56 Meilen Fahrrad fahren (90 Kilometer) und 13,1 Meilen Laufen (21,1 Kilometer).

Der Massenstart stellte für Karrenberg in der Lagune vor dem Club La Santa keine Probleme dar. In seiner Altersklasse stieg er als Achter aus dem Wasser. Auf dem selektiven hügligen Radkurs konnte Karrenberg einige Plätze gutmachen und wechselte trotz leichter Krämpfe als Dritter auf die Laufstrecke. Am Ende verlor er nur noch einen Platz und kam als Vierter in Ziel. Insgesamt brauchte er fünf Stunden und vier Minuten (31 Minuten Schwimmen, 2:37 Stunden Radfahren, 1:49 Stunde Laufen). Der vierte Platz in seiner Altersklasse sicherte ihm gleichzeitig die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Nizza.