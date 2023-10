Triathlon Triathleten der TG Neuss beenden Saison mit tollen Leistungen

In 37:49 Minuten absolvierte Matthias Rück und in 41:22 Minuten Christian Ortz die Schwimmstrecke im Meer. Danach ging es auf die Radstrecke, die als Küstenstraße zur Costa del Maresme – im Norden von Pineda de Mar bis im Süden Badalona vor Barcelona – aber auch nicht ganz flach ist, sondern fordernde 400 Höhenmeter aufweist. Die beiden Neusser konnten aber gute Zeiten für die 90 Kilometer verbuchen: Matthias Rück 2:18:34 und Christian Ortz 2:20:12 Stunden. Die zwei Laufrunden waren bei mehr als 30 Grad zwischen Calella und Pineda de Mar zu absolvieren. Matthias Rück benötigte 1:31:07 und Christian Ortz 1:36:39 Stunden. Mit neuer persönlicher Bestzeit von 4:33:50 Stunden kam Matthias Rück als 39. der Gesamtwertung von 1.458 Finishern ins Ziel und wurde Sechster der Altersklasse M40, bei Christian Ortz blieb die Zieluhr bei 4:45:38 Stunden stehen. Er wurde Gesamt 83. und belegte in der Altersklasse M45 Platz fünf.