52. Krefelder Silvesterlauf Treppchenplätze für die TG Neuss im Forstwald

Doreen Floß, die damit ihr Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholte, verbesserte sich in 33:22,70 Minuten als Siegerin der Altersklasse (AK) W40 um fast eine ganze Minute. Imad Annaji musste bei den Männern hart gegen die starke Konkurrenz aus Eritrea kämpfen, um in 27:06,20 Minuten als Gesamtdritter und Zweiter der AK M30 zu finishen. Guesh Hagos kam in guten 27:56,50 Minuten als Siebter (gesamt) und Zweiter der M40 vor Matthias Rück (3. M40 in 29:09,60 Minuten) ins Ziel. Den fünften Platz in der M35 belegte Ole Haas und in M60 lief Cuno Güttler auf den dritten Rang.