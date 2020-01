Fußball : Oliver Seibert verlässt den SC Kapellen

Kapellen Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernimmt der Sportliche Leiter Jörg Ferber den Trainerposten.

Seibert, der Wert darauf legt, dass der Impuls zu diesem Schritt von ihm ausgegangen sei, betont indes: „Wir gehen nicht im Schlechten auseinander. Ich bin dem Vorstand mit Philip Breuer, Frank Frinken und Ralf Stübben mega dankbar für ihr Vertrauen in mich und für die tolle Möglichkeit, hier arbeiten zu dürfen. Ich hab’ den SC Kapellen im Herzen. Der Verein ist meine Heimat.“ Der inzwischen 35-Jährige war beim damaligen Oberligisten nach der Trennung von Trainer Toni Molina im Frühjahr 2017 an der Seite von Wolfgang Brück in höchst prekärer Lage eingesprungen. Nach dem darauffolgenden Abstieg der Erst-, Zweit- und Drittvertretung war er als Chefcoach maßgeblich an der sportlichen Konsolidierung des SCK beteiligt. „Damals wollte niemand in Kapellen spielen“, erinnert sich der Inhaber der A-Lizenz, der im Jupp-Breuer-Stadion vor sechs Jahren als Torwart-Trainer der U17 eingestiegen war. „Darauf, dass wir diese Spielzeit trotzdem auf Rang sieben abgeschlossen haben, bin ich stolz.“ Seine Verdienste um den Verein, dem er auch als Jugendleiter und -Trainer wertvolle Dienste leistete, hat Ferber selbstverständlich nicht vergessen. „Er hat viel für den Gesamtverein getan, hat hier gute Arbeit gemacht. Er hinterlässt seinem Nachfolger ein gut bestelltes Feld.“ Dass sich die Kritik am frühzeitig verpassten Saisonziel vor allem auf seine Person reduziert habe, stört Seibert, der sich selbst als „maximal reflektierter Mensch“ bezeichnet: „Mein Konzept ist zu 100 Prozent aufgegangen: Die Mannschaft hat einen klaren Plan, wie sie Fußball spielen will. Und wir haben eine Mannschaft mit Spielern aus dem Rhein-Kreis zusammengestellt, die aufsteigen kann – und das mit einem Etat, über den sich unsere direkte Konkurrenz kaputt lacht. Vorwerfen lassen muss ich mir natürlich, dass wir den Aufstieg trotz der für die Landesliga tollen Fußballer nicht geschafft haben.“