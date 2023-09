Steinstoßer trifft Kugelstoßer Treffen der Generationen im Dormagener Höhenberg

Die Verabredung steht. Irgendwann im nächsten Jahr steigt auf der Leichtathletik-Anlage im Stadion am Höhenberg ein ganz besonderer Mehrkampf: Dieter Wolf (86) und Xaver Hastenrath (20) mögen aus komplett unterschiedlichen Generationen kommen, doch in beiden schlägt das Herz eines Sportlers. Und das braucht den Wettkampf, den Thrill, sich mit anderen zu messen. Nun sitzt Hastenrath im Gegensatz zu Wolf, dessen mittlerweile 70 Jahre umspannende Karriere in der Leichtathletik 1953 mit 16 begann, fast noch in den Startlöchern einer womöglich außerordentlich erfolgreichen Laufbahn im Hochleistungssport, doch darauf kommt es tatsächlich gar nicht an. Die Chemie muss einfach stimmen.