Frauen-Basketball Trauriger Abschied der TG Neuss aus der Zweiten Liga

Ein bisschen traurig ist das schon. Wenn sich die Basketballerinnen der TG Neuss am Samstagabend (19 Uhr) mit dem Match bei der BG 89 AVIDES Hurricanes in der Sporthalle Scheeßel nach 13 Jahren aus der Zweiten Bundesliga Nord verabschieden, hält sich das Interesse in Grenzen. Das liegt natürlich auch an der nur mäßig spannenden Ausgangslage: Während es für die Tigers nur darum geht, diese für sie so schreckliche Saison nicht mit der rekordverdächtigen 13. Niederlage in Folge abzuschließen, könnten sich die Gastgeberinnen in der Tabelle mit einem Sieg noch um einen Rang verbessern. Das hängt allerdings auch von den Ergebnissen der vor ihnen platzierten Teams aus Chemnitz und Bochum ab.