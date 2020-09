Tischtennis : Grevenbroich erwischt Traumstart

Rhein-Kreis Die Tischtennisspieler aus der Schloss-Stadt gewannen in der NWR-Liga 8:4 beim ESV Bonn. Drei Siege für Frauen-Teams der DJK Holzbüttgen in der NRW-Liga und der Verbandsliga.

Auch Neuzugang Dirk Kasper hielt sich an Position fünf schadlos, so dass Spytek und Kasper im unteren Paarkreuz schon für die halbe Miete sorgten. Ebenfalls einen starken Auftritt legte Christian Kaltchev hin. Er gewann im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen Damian Starzetz (3:0) als auch gegen Jörn Kampf (3:1). Janos Pigerl (3:1 gegen Kampf) und Neuzugang Frank Picken (3:0 gegen Timo Banko) sorgten für die weiteren Zähler. René Holz musste sich in der Mitte gegen Simon Schunck (1:3) und Damian Starzetz (2:3) zweimal knapp geschlagen geben.

In der Damen-NRW-Liga feierte die DJK Holzbüttgen III im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Beim Friedrichstädter TV setzten sich die Kaarsterinnen mit 7:5 durch. „Es war das erwartet enge Spiel. Wir sind sehr glücklich, am Ende mit zwei Punkten nach Hause zu fahren“, sagte DJK-Spielerin Anna Haissig. Sie selbst war mit drei Einzelsiegen gegen Sophie Segbers (3:1), Constance Wiswe (3:0) und Cornelia Kober (3:0) maßgeblich am Erfolg beteiligt. Die weiteren Punkte erspielten Gerda Kux-Sieberath (1), Alla Lübke (1) und Nicola Vollmert (2).

In der Damen-Verbandsliga stürmte die Viertvertretung der DJK Holzbüttgen mit zwei Siegen an zwei Tagen zum Auftakt an die Spitze der Tabelle. Bereits am Freitag gelang ein 9:3-Auswärtssieg bei der Zweitvertretung des SV Walbeck. Am Samstag folgte dann in heimischer Halle ein 8:4-Sieg gegen den TTC BW Geldern Veert. „Das war jeweils eine starke Leistung der gesamten Mannschaft, mit der wir vorher so nicht gerechnet haben“, fand DJK-Spielerin Juliane Sohnemann.