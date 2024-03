Fußball-Bezirksliga Traumserie der DJK Gnadental reißt gegen Sparta Bilk

DJK Gnadental – Sparta Bilk 1:6 (0:5). Nach 15-Pflichtspielsiegen in Folge ging Gnadental mal wieder leer aus. Sparta Bilk knüpfte auch in Gnadental an die eigene Formstärke an. Andreas Plödereder (7.), Divan Alkan (9.) und Alon Abelski (12.) sorgten früh für eindeutige Verhältnisse. Ben Abelski (26.) erhöhte auf 4:0. Kurz vor der Pause kassierten die Gastgeber den nächsten Rückschlag. Pierluigi Principe (42.) sah die Gelb-Rote-Karte. In Überzahl erhöhte Ben Abelski (45.+2) auf 5:0. Trotz der deutlichen Pausenführung gaben die Gäste auch im zweiten Durchgang weiter Gas und erhöhten durch Plödereder (48.) auf 6:0. Den Ehrentreffer der Gäste erzielte Oliver Wargalla (57.). „Wir müssen uns heute alle Fehler eingestehen. Sowohl ich als Trainer als auch die Spieler haben heute keinen guten Job gemacht. Wir dürfen jetzt nicht anfangen zu hadern, jede Serie reißt irgendwann“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky.