Fußball-Landesliga Traum des SC Kapellen platzt in Viersen

Was in Viersen deutlich wurde: Obwohl die Kapellener mit 97 Toren nach Meister Monheim die beste Offensive stellen, sind sie auch an ihrer Chancenausbeute gescheitert. Die jüngsten Beispiele lieferten ausgerechnet die so wichtigen Partien daheim gegen Monheim und eben in Viersen. Gegen sehr aggressive und lauffreudige Viersener, die offenbar ihren scheidenden Trainer Kemal Kuc unter keinen Umständen mit einer Niederlage verabschieden wollten, hatten die Gäste in der ersten Hälfte weitgehend alles im Griff und nach dem frühen 1:0 durch einen an Nils Mäker verursachten und von Pablo Ramm verwandelten Foulelfmeter auch die Möglichkeiten, klarer in Führung zu gehen. Mäker hätte in der 19. Minute nach starker Vorarbeit von Simon Sasse treffen müssen, schob den Ball aber am zweiten Pfosten freistehend vorbei. Ramm hätte treffen können, als er eine schöne Flanke von Luis Giesen per Kopf übers Tor setzte. Und als die Gastgeber anschließend nach und nach besser in die Partie fanden, kam es, wie es kommen musste. Bei einem lang geschlagenen Freistoß von der Mittellinie eilte der schlaksige FC-Verteidiger Samy Forestal in den SCK-Strafraum, nutzte seine Längenvorteile und köpfte kurz vor der Pause zum 1:1 ein.