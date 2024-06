Skaterhockey Trauerfall setzt den Crash Eagles Kaarst zu

„Er hat auf dem Sterbebett sein Betreuer T-Shirt der Bundesligamannschaft getragen, das sagt alles über Hein“, so Georg Otten, „daher steht die Reise zum Europapokal nach Rossemaison ganz im Zeichen des Gedenkens an Hein Müllers, der sicher nun aus dem Himmel die Daumen drückt für ,die Jungens’, wie er zu sagen pflegte.“ Ob das Daumendrücken Wirkung zeigt, wird sich erstmals am Freitag zeigen, wenn die Eagles als Titelverteidiger das Turnier mit dem Spiel gegen die Rodovre Red Devils aus Kopenhagen eröffnen. Am Mittag geht es dann gegen den SHC Buix, eine sehr starke Mannschaft aus der Schweiz. Wichtige Spiele am ersten Turniertag, an dem noch der beruflich verhinderte Jan Wrede fehlt. Gar nicht dabei ist Polizist Felix Wuschech, der im Rahmen der Fußball-EM keinen Urlaub bekam. „In der Vorrunde müssen wir mindestens Dritter werden, um uns für das Viertelfinale zu qualifizieren“, so Eagles-Coach Andre Ehlert.