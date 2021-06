Nachruf : Kulttrainer des VfR Neuss verstirbt im Alter von 73 Jahren

Neuss Dreimal war Wolfgang Bergemann in seiner langen Karriere im Fußball für den VfR Neuss im Einsatz. Jetzt verstarb er im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt Wuppertal.

Wolfgang Bergemann war ein waschechter Wuppertaler, auch seine Karriere als Fußballtrainer begann in den 1970er Jahren bei Eintracht Wuppertal auf dem Sportplatz Mallack im Naherholungsgebiet Nordpark. Dennoch spielte der VfR Neuss in seinem Leben eine besondere Rolle, dreimal heuerte in unterschiedlichen Funktionen damals noch im Stadion an der Hammer Landstraße an. Jetzt ist Bergemann im Alter von 73 Jahren verstorben.