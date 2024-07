2. Handball-Bundesliga Vom herrlichen Gardasee in die stickige Sporthalle

Sören Steinhaus etwa von seinem Urlaub im kleinen abgelegenen Fischerdorf Ajuy auf Fuerteventura. Oder Alex Senden, der seine letzte freie Woche mit seiner Freundin am wunderschönen Gardasee in Italien verbrachte. Joshua Reuland ließ es sich auf griechischen Insel Kreta gutgehen, Krischa Leis genoss italienisches Dolce Vita am Lago Maggiore und Torhüter Christian Simonsen testete mit zwei Freunden das als das Mekka der Kitesurfer geltende El Gouna in Ägypten.