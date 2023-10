Eishockey Duo Ackers/Geisler übernimmt beim NEV für Piwonski

Noch mit Piwonski an der Bande hatte der NEV zum Start überzeugt. In Troisdorf waren die Gäste auch dank einiger starker Paraden von Goalie Leon Brunet mit einem torlosen Unentschieden aus dem ersten Drittel gekommen. Das sorgte für die nötige Sicherheit, um im Mittelabschnitt auch im Angriff entscheidende Akzente zu setzen: In der 23. Minute traf Vincent Robach auf Vorarbeit des starken Lukas Malcher zum 1:0, Jason Wolf baute die Führung mit seinem Treffer auf 2:0 (30.) aus. Die hielt auch, als Brunet nach einem Gerangel vor seinem Kasten kurz vor Drittelende zur Behandlung in die Kabine musste, von Marko Brlic jedoch gekonnt vertreten wurde. Wieder mit Brunet auf der Torlinie machte sich der NEV dann im Schlussdurchgang daran, den Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen. Robach, wiederum von Malcher eingesetzt, erhöhte auf 3:0 (43.), Justin Scholz war für das 4:0 (53.) zuständig. Am Freitag (20.15 Uhr) wartet der ESV Bergisch Gladbach auf die Neusser.