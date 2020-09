Fußball-Landesliga : Trainerwechsel bei Gegner der HSG

Holzheim Holzheims Landesliga-Fußballer empfangen am Sonntag den VfB Solingen. Beide Mannschaften stiegen nach der Saison 2017/2018 in die sechsthöchste deutsche Spielklasse auf.

Nach dem Ausrutscher am vergangenen Wochenende beim ASV Süchteln kehren die Landesliga-Fußballer der Holzheimer SG am Sonntag dorthin zurück, wo sie am ersten Spieltag mit einem 6:0 gegen die DJK/VfL Giesenkirchen so erfolgreich in die Saison gestartet waren – auf die eigene Johann-Dahmen-Sportanlage. Was die Holzheimer und ihren nächsten Gegner VfB Solingen eint: Beide schafften 2018 den Aufstieg in die sechsthöchste Spielklasse.