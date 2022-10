Fußball-Kreisliga A : Süd-Trainer zieht die Reißleine

Rhein-Kreis Nach einer neuerlichen Pleite des 1. FC Grevenbroich in der Fußball-Kreisliga A trat Alexander Hermel zurück. Uedesheim gewann Topspiel beim SVG Grevenbroich.

TuS Hackenbroich – 1. FC Grevenbroich-Süd 4:0 (2:0). Die Pleite in Hackenbroich war für Trainer Alexander Hermel des Guten zu viel. Er hat nach neun sieglosen Spielen sein Amt beim 1. FC Grevenbroich-Süd niedergelegt, nach der Pleite informierte er den Verein über seinen Rücktritt. „Ich mache das dem Verein und den Jungs zuliebe. Ich hoffe einfach, dass der Trainerwechsel für den nötigen Impuls sorgt“, so Hermel. Sportdirektor Jürgen Latajka: „Das tut mir so dermaßen leid. Ich kann das total nachvollziehen. Ich war letztes Jahr in der gleichen Situation.“ Für Montag ist eine außerordentliche Vorstandssitzung angesetzt, einen neuen Trainer will Süd aber wohl erst nach dem Derby gegen den TuS Grevenbroich (16. Oktober) präsentieren. In Hackenbroich verlor Süd durch die Treffer von Melih Can Kara (10.), Daniel Tüpprath (45.+3), Stephan Dung (62.) und Can Ballicalioglu (90.+1). Zu allem Überfluss kassierten auch noch Patrick Drack, Maiko Walther und Ensar Krasniqi eine Gelb-Rote Karte und fehlen damit im Derby.