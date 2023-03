Fußball-Landesliga Bei der Holzheimer SG ist der Trainer zurück an Bord

Holzheim · Beim Jahresauftakt in Unterrath fehlte Hamid Derakhshan noch, nun steht er wieder an der Seitenlinie. Am Sonntag ist das Schlusslicht aus Mönchengladbach zu Gast.

04.03.2023, 04:50 Uhr

Hamid Derakhshan ist Trainer bei der Holzheimer SG. Foto: Fupa

Von David Beineke