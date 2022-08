Handball : Rogawska schlägt mit Gladbach den TV Korschenbroich

Korschenbroich In seinem vorletzten Testspiel vor dem Saisonstart unterliegt der TV Korschenbroich dem Oberligisten Borussia Mönchengladbach mit 27:31

(sit) Zwei Wochen vor dem Saisonstart gegen Ratingen muss der TV Korschenbroich noch an seiner Form arbeiten. Denn der Handball-Regionalligist unterlag in heimischer Waldsporthalle vor 120 Zuschauern dem Oberligisten Borussia Mönchengladbach mit 27:31 (Halbzeit 15:17). Das für Samstag geplante Testspiel beim Drittligisten HSG Bergische Panther wurde abgesagt.

Gilbert Lansen sah sich bestätigt, hatte der TVK-Coach doch schon im Vorfeld vor der Qualität des klassentieferen Lokalrivalen gewarnt: „Borussia Mönchengladbach spielt zwar in der Oberliga, verfügt aber über einen starken Kader. In der abgelaufenen Saison dominierten die Gladbacher gemeinsam mit dem Bergischen HC II die Oberliga.“ Trotzdem bemängelte er: „Wir haben zu Beginn der Partie keinen Zugriff in der Deckung bekommen. Dies wurde mit zunehmender Spieldauer besser, aber mit den ersten Viertelstunde kann ich nicht zufrieden sein.“ Im zweiten Durchgang ließen die Hausherren dann einfach zu viele Chancen ungenutzt. „Wir haben uns am Ende noch einmal auf zwei Treffer rangekämpft, aber letztlich geht der Sieg der Gladbacher in Ordnung“, resümierte Lansen nach der Niederlage im Duell mit den von Ronny Rogawska (bis 2020 für den TVK tätig) trainierten Gästen. Korschenbroich kassierte damit die dritte Niederlage der Vorbereitung. Unterdessen wurde das für Samstagnachmittag vorgesehene Testspiel beim Drittligisten HSG Bergische Panther ersatzlos gestrichen. Darauf verständigte sich Lansen mit dem Klub aus Burscheid.