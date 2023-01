Fußball-Bezirksliga Rommerskirchen trennt sich von Trainer Riccio

„Unsere Ausrichtung und Planung für eine mittelfristige bzw. langfristige Zukunft hat nicht zusammengepasst“, erklärte Vorsitzender Karl-Heinz Wandke am Mittwoch und fügte an: „Wir bedanken uns bei Nando für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ Den Schritt der Trennung in der Winterpause vollzog die SG allerdings nicht, ohne schon einen Ersatz präsentieren zu können. Die Vorbereitung auf die Restsaison, die für Rommerskirchen am 26. Februar mit der Partie beim VdS Nievenheim beginnt, übernimmt das Trainerduo Frank Lambertz und Bodo Fieren. Die beiden hatten bis Oktober viele Jahre den Ligarivalen TSV Bayer Dormagen betreut, waren dann aber wegen anhaltend schlechter Ergebnisse zurückgetreten, um den Platz für neue Impulse freizumachen. „Vorstand und sportliche Leitung sind der festen Überzeugung, mit Frank und Bodo eine gemeinsame, loyale und erfolgreiche Zukunft aufbauen zu können. Kurzfristiges Ziel wird der Verbleib in der Bezirksliga sein“, sagte Wandke. Ihr erstes Spiel unter neuem Trainer bestreiten die Rommerskirchener am 22. Januar. Dann geht es daheim in einem Testspiel gegen den SV Erftstolz Niederaußem aus der Kreisliga A Rhein-Erft.