Fußball : Trainer bleiben in Rommerskirchen

Rommerskirchen Kevin Hahn und sein Co-Trainer Sven Servos sitzen auch in der nächsten Saison auf der Bank des Bezirksligisten.

(sit) Wegen der weiter geltenden Corona-Beschränkungen zwar nicht auf dem Platz, dafür aber beim Personal hat die SG Rommerskirchen/Gilbach gepunktet: Der Fußball-Bezirksligist gibt bekannt, dass seine Erstvertretung auch in der nächsten Saison von Kevin Hahn und seinem Co-Trainer Sven Servos betreut wird. Eine Vertragsverlängerung, die für den Vorsitzenden Karl-Heinz Wandke außer Frage stand: „Mit dem Start in die Saison und dem bisherigen Abschneiden sind wir sehr zufrieden. Auch während des Lockowns ist das Trainerteam sehr engagiert, bietet nicht nur Onlinetraining an, sondern feilt zusammen mit der sportlichen Leitung auch am Kader für die kommende Saison.“