Fußball : Trainer Hahn zu Gast beim Ex-Klub

Rhein-Kreis Emotionales Duell in der Kreisliga A zwischen dem 1. FC Grevenbroich-Süd und dem SV Glehn. FC Zons unterliegt dem SVG Grevenbroich 1:4, Uedesheim schlägt Norf.

SV Glehn – VfR Büttgen 3:0 (0:0). Nach dem kuriosen Spielabbruch am vergangenen Sonntag hat der SV Glehn das Nachholspiel mit 3:0 für sich entscheiden können. Fabian Zierau traf in der 51. Minute zur Führung, Timo Arvanitidis (89., 90.) machte kurz vor Schluss den Deckel drauf. Schon am Sonntag geht es für den SV Glehn weiter, dann steht für Trainer Kevin Hahn ein emotionales Wiedersehen an. Er ist mit Glehn zu Gast bei seinem Ex-Klub 1. FC Grevenbroich-Süd. Drei Spielzeiten stand der 42-Jährige bei den Kickern aus der Südstadt an der Seitenlinie – zwei Mal führte er sein Team auf den zweiten Platz in der Kreisliga A. Das große Highlight erlebte das Team aber 2019, als Hahn mit seiner Truppe bis in Kreispokal-Finale vorrückte und dort nur knapp mit 1:2 gegen Kapellen verlor. Im Niederrheinpokal war dann tatsächlich erst in der zweiten Runde gegen Schonnebeck Schluss (0:3). Bei Süd ist die Vorfreude auf das Duell mit dem Ex-Trainer riesig. „Viele Jungs kennen Kevin, ich habe selbst noch unter ihm gespielt“, so Süd-Coach Alex Hermel: „Wir haben uns immer gut verstanden, ich konnte viel von ihm lernen.“ Hahn selbst freut sich auf das Duell und stellt gleich mal klar: „Süd ist der Favorit.“