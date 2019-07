Basketball : Der neue Coach ist mit der TG Neuss zu Hause

Neuss Nach neun Jahren in Uerdingen hat John F. Bruhnke wieder Lust auf Bundesliga-Basketball. Arbeit am Kader für die Saison 2019/20 beginnt.

Dabei betritt der 55-Jährige ganz und gar kein Neuland. Mit Jana Heinrich, immer noch unverzichtbare Führungskraft im Team, verbinde ihn sogar ein „traumatisches Erlebnis“, verrät er schmunzelnd: Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft der Altersklasse U20 biss er sich 2005 als Trainer von New Basket Oberhausen an den „Twin Towers“ der ChemCats Chemnitz, Jana Heinrich und Romy Bär, die Zähne aus. „Obwohl wir bis zum Schluss nichts unversucht ließen, haben wir das Spiel mit 64:66 verloren.“ Wenn das mal nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft war ...

Modus Die 2. Liga Nord spielt in der Saison 2019/20 mit zehn Teams nach einem Zwölfer-Schlüssel. Das heiß, dass jede Mannschaft an insgesamt vier Spieltagen aussetzen muss.

Auftakt In die Liga starten die Tigers am 3. Oktober („Tag der Deutsche Einheit“) mit einem Heimspiel gegen die Krofdorf Knights

Auch gegen die damals noch für die BG Rotenburg/Scheeßel tätige Tigers-Scharfschützin Franziska Worthmann ist er mit Oberhausen, wo er an der Seite von Julia Gajewski 2005 als bester Erstliga-Trainer ausgezeichnet wurde, schon angetreten. Centerin Britta Worms, 2017 mit dem TSV Wasserburg Deutscher Meister, schätzt er für ihre Fähigkeit, „Probleme sehr offen und reflektiert zu benennen. Denn ich bin ein großer Freund davon, Dinge schnellstmöglich auf den Tisch zu bringen, solange sie noch klein sind.“ In Sachen Kaderplanung gilt für ihn das Motto: „If it ain't broke, don't fix it.“ Man soll nicht reparieren, was nicht kaputt ist. Konkret: „Ich wäre schlecht beraten, große Veränderunen vorzunehmen. Die Team-Chemie, die man als Trainer immer sucht, aber oft nicht findet, stimmt ja.“ Da vertraut er auch auf die Kompetenz von Abteilungsleiterin Angela Krings, die die Tigers auf der Zielgeraden der vergangenen Saison nach der Trennung von Antoine Braibant als Interimstrainerin zu fünf Siegen in Folge geführt hatte. „Sie ist eine intime Kennerin der Mannschaft und weiß, wie es läuft.“