Fußball Friedhelm Funkel steht mit Lautern im DFB-Pokalfinale

Nicht schön, aber erfolgreich. Friedhelm Funkel sah seinen Matchplan nach dem Einzug des Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ins DFB-Pokalfinale am 25. Mai im Berliner Olympiastadion bestätigt. „Wir durften uns nicht auskontern lassen. So ist Bayern München hier gescheitert, so ist Borussia Mönchengladbach hier gescheitert“, sagte der Neusser nach dem 2:0-Sieg (Halbzeit 0:0) im Halbfinale beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken.