Handball In Schweden noch mal Kraft für die Saison in der 3. Liga getankt

Und auch danach blieb er in NRW, stieg als Co-Trainer bei der Zweitvertretung von Eintracht Hagen ein, machte an der Seite von Rainer Hantusch seine ersten Schritte im neuen Job. Zum ersten Mal als Chefcoach Verantwortung übernahm er beim Verbandsligisten TuS Wermelskirchen, für den er in der 3. Liga schon als Spieler am Ball gewesen war. Danach ging es weiter zum Regionalligaaufsteiger HG Remscheid, eine Station, die ihm freilich nicht in allerbester Erinnerung geblieben ist. Als überragend bezeichnet er dagegen die vier Jahre beim TSV Bonn rrh., einem Konkurrenten des TVK in der Aufstiegssaison. „Dort habe ich eine Mannschaft gehabt, die menschlich absolut top war bzw. ist und dazu noch im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten sportlich alles dafür getan hat, sich jedes Jahr weiterzuentwickeln, was mit dem dritten Platz in der letzten Saison seinen Höhepunkt fand.“