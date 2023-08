Fußball-Kreisliga A Trainer des FC Zons zurückgetreten

Beim FC Zons übernehmen bis auf Weiteres die bisherigen Co-Trainer Patrick Ohligschläger und David Schiffer gemeinsam die Rolle des Interimstrainers. „Wir schauen genau hin, ob ein Coach zur Verfügung steht, der zum Verein passt. Es wird keinen Schnellschuss geben“ kündigt Patrick Ohligschläger an. Jetzt habe die Vorbereitung auf das nächste Spiel am Sonntag gegen den SC Grimlinghausen Priorität. „Wir müssen so schnell wie möglich den Turnaround schaffen“, so Ohligschläger. Während der FC Zons nach dieser überraschenden Nachricht schnell zum Tagesgeschäft zurückkehren muss, will Boldt die Ereignisse erst einmal in Ruhe verarbeiten. Boldt stellt aber auch schnell klar: „Auf Dauer kann ich nicht ohne Fußball. Ich bleibe ambitioniert.“ Den Besitzer der B-Lizenz wird man also sicher irgendwann wieder an der Seitenlinie sehen.