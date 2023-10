Fußball Trainer aus Dormagen folgt Lockruf von Topklub Manchester City

„Die Chance, eine der besten Akademien im Weltfußball zu leiten und auf ihrer großartigen Arbeit der letzten Jahre aufzubauen, reizt mich sehr und erfüllt mich mit Stolz“, erklärte Krücken gegenüber dem SWR. Für den 46-Jährigen schließt sich an der Maine Road ein Kreis, denn nach seiner Zeit beim 1. FC Köln heuerte als U19-Coach bei Manchester City an und überzeugte die Verantwortlichen schon damals mit seiner Kreativität. „Bei City kannten sie damals noch kein Koordinationstraining. Ich bin dann zum nächsten Tierladen, habe dort Papageienstangen gekauft und habe daraus eine Koordinationsleiter gebastelt“, erzählte Krücken vor knapp zwei Jahren im Gespräch mit unserer Redaktion. Gut möglich, dass sich einige der Verantwortliche bei dem englischen Topklub daran noch erinnert, als Thomas Krücken in ihr Visier geriet. Damals noch nicht dabei war City-Sportdirektor Txiki Begiristain, der auch ein enger Vertrauter von Pep Guardiola ist. Doch er freut sich schon auf den neuen Mitarbeiter: „Thomas ist ein großartiger Mensch, der über eine hervorragende Erfolgsbilanz im Jugendfußball verfügt.“ Einziger Nachteil für Krücken: Nun wird es für ihn deutlicher aufwendiger, mit Frau und Kindern bei den Eltern in Dormagen vorbeizuschauen und für den Karneval ins Rheinland zurückzukehren.