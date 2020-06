Trabrennsport : Victor Gentz aus Kaarst gelingt ein Dreierpack

Kaarst Der dreifache Sieger entstammt einer echten Pferdefamilie.

(sit) Auf der Trabrennbahn in Berlin-Karlshorst kam der aus Kaarst stammende Victor Gentz, der inzwischen in Mietgendorf (Nähe Berlin) heimisch ist, am Wochenende zu drei Siegen und war damit der erfolgreichste Aktive der Veranstaltung. Der Triumphator stammt aus einer Pferdefamilie – seine Eltern sind promovierte Tierärzte und betreiben das Gestüt Lauvenburg in Kaarst, eine traditionsreiche Stätte der Traberzucht. Sein Bruder Constantin ist ebenfalls Tierarzt und auf Pferdezahnpflege spezialisiert. Die Liebe zu den Trabern wurde Victor also in die Wiege gelegt. Bereits mit 16 Jahren begann er als Amateur seine Fahrerkarriere, schloss nach dem Abitur ein BWL-Studium erfolgreich ab und entschied sich dann, das Büro gegen den Stall zu tauschen und eine Ausbildung zum Pferdewirt zu absolvieren, in deren Rahmen er 2012 Vize-Europameister der Nachwuchsfahrer wurde.