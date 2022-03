Handball-Regionalliga : TVK holt einen Torwart aus den Niederlanden

Der Niederländer Mika Schoolmeesters bei der Vertragsunterschrift in Korschenbroich. Foto: TVK

Korschenbroich Der Handballverein aus Korschenbroich kann bei seinen Planungen für die nächste Saison eine wichtige Personalie abhaken. Auch in Sachen Sponsoring gibt es gute Nachrichten.

Bei den Planungen für die nächste Saison konnte Handball-Regionalligist TV Korschenbroich eine wichtige Personalie klären. In Gestalt des Niederländers Mika Schoolmeesters von Bevo HC Panningen verpflichtete der TVK seinen zweiten Torhüter. Nachdem Keeper Max Jäger sein Karriereende angekündigt hatte, bestand Handlungsbedarf auf dieser Position. Zuletzt hatten die Korschenbroicher die Vertragsverlängerung mit dem aktuell verletzten Felix Krüger verkündet, jetzt erhielt der 19-Jährige Mika Schoolmeesters einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Der Niederländer kommt aus Reuver, das zwischen Roermond und Venlo liegt und zur Provinz Limburg gehört. Mit 13 Jahren begann er mit dem Handballsport – damals bei seinem Heimatverein HV Hercules. Nach eineinhalb Jahren wechselte er zu Bevo HC Panningen, wo er auf Anhieb niederländischer Vizemeister in der B-Jugend wurde. Aktuell spielt er mit Bevo in der niederländischen Ehrendivision und hatte zudem bereits mehrere Einsätze im der BeNeLeague für Teams aus Belgien und den Niederlanden. Zudem gehört Schoolmeesters der niederländischen U20-Nationalmannschaft an, absolvierte bislang elf Länderspiele.