Holzheim Der Torjäger schließt sich Teutonia St. Tönis an.

(sit) Nach Torhüter Nico Bayer und Stürmer Yannick Joosten (10 Treffer) verliert Fußball-Landesligist Holzheimer SG am Saisonende eine weitere Stammkraft: Maurice Girke, mit 22 Treffern bester Torschütze des Neulings, schließt sich dem Ligarivalen Teutonia St. Tönis an. Am Sonntag hatte der 23-Jährige beim 5:1-Sieg der HSG über Odenkirchen drei Tore erzielt.