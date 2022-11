Fußball : Elfgens Torhüter fühlt sich auch im Sturm wohl

Elfgen In der A-Liga-Partie gegen die Fußballer des SV Glehn traf Jan Müller für den Aufsteiger gleich dreimal ins Schwarze. Dabei steht er normalerweise als Fachkraft zwischen den Pfosten.

Ein Torwart ist nicht nur beim Fußball zum Halten da. Außer beim SV RW Elfgen, da sorgt der Schlussmann auch für Tore. Beim 4:2-Sieg in der Kreisliga A gegen den SV Glehn musste der Aufstiegstrainer Ralf Ritter aus Personalnot seinen Stammkeeper Jan Müller in den Sturm beordern. „Ich habe geträumt, dass er uns mit einem Doppelpack zum Sieg schießt“, erzählt der Coach. In der Realität traf Müller sogar dreimal.