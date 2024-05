Fußball-Bezirksliga Torfestival bei Heimsieg der DJK Gnadental gegen Ratingen

DJK Gnadental - Germania Ratingen II 8:5 (4:3). Die DJK Gnadental hat einmal mehr ihre Offensivkraft unter Beweis gestellt und Ratingen acht Treffer eingeschenkt, mit 134 erzielten Toren ist die DJK die Tormaschine der Liga. Durch den Sieg liegt die DJK weiterhin zwei Zähler hinter dem TSV Eller (5:0 in Kalkum) und muss am letzten Spieltag auf einen Patzer des Tabellenzweiten hoffen, um noch die Vizemeisterschaft klarzumachen. „Heute war uns wichtig, das letzte Heimspiel der Saison zu gewinnen, um Max und Luigi einen schönen Abschied zu bescheren”, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky. In Pierluigi Principe und Maximilian Fels verlassen am Saisonende zwei langjährige Spieler die DJK Gnadental. Maurice Girke (11., 49., 61), Vojno Jesic (14.), Marvin Meirich (22.), Oliver Wargalla (32.), Samir Kastanjeva (72.) und Principe (84.) trafen für die Gastgeber.