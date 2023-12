Fußball-Kreisliga A Topteams Uedesheim und Grevenbroich feiern Kantersiege

SC Grimlinghausen – FC Delhoven 1:1 (1:0). Grimlinghausen bleibt im achten Liga-Spiel in Folge ungeschlagen, der FC Delhoven verliert kurz vor Weihnachten an Boden auf die Aufstiegsränge. Tim Oebel (27.) schoss den Gastgeber in Führung, Markus Müller (54.) besorgte per Freistoß den Ausgleich für Delhoven. „Wir haben nicht viel zugelassen und bleiben ungeschlagen. So kann man in die Winterpause gehen“, sagte Grimlinghausens Trainer Martin Lürken.